【ロンドン＝市川大輔】アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）は２８日、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と、ロシアなどの産油国を加えた「ＯＰＥＣプラス」から５月１日付で脱退すると発表した。ＯＰＥＣの盟主であるサウジアラビアとの対立が背景にあるとみられ、中東情勢の緊迫化で石油供給が不安定となる中、主要産油国の協調が揺らぎそうだ。ＯＰＥＣは１９６０年にサウジアラビア、イラン、イラク、クウェート、ベネズエラの５か国で結