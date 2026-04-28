◇セ・リーグDeNA0―3中日（2026年4月28日バンテリンD）DeNAの先発・東克樹は、得意としていた中日戦の連勝が「11」でストップした。6回を6安打3失点で今季2敗目。23年4月の対戦から続いた中日戦の連勝が11で止まり、「金丸選手の調子を見たときに、先制点を与えてしまったことは反省」と振り返った。中9日で9連戦の初戦を託されたエースが相性の良さを生かせず、チームは3連敗を喫した。