Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「料理の腕が上がったように見える包丁」があります。もちろん腕は変わっていません。変わったのは、食材を切るときの安定感と、出来上がりの均一さだけ。なぜそんなことが起きるのか……フランス発の「精密スライスナイフ」の特長を実際に使ってみながら解説します。複数メディアでも取り上げられた注目の1本