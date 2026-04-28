「ロッテ３−１楽天」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが投打がかみ合って２連勝。借金を４月１０日以来の「３」に減らした。先発・ジャクソンは球場特有の風をうまく利用した。最速１５５キロの直球はホップし、チェンジアップ、カーブは鋭く変化。５四死球の荒れ球も奏功して、６回１死まで無安打、７回１安打無失点で２勝目を挙げた。１２奪三振、１１６球はともに来日最多だった。「この結果は本当に正直良