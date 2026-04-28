２７日に東京都内で行われた目黒蓮の主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」（２９日公開）の公開直前イベントの様子が伝えられ、集合したキャストのビジュが凄いと話題になっている。目黒蓮をはじめ、北村匠海、塩野瑛久、高橋文哉、戸塚純貴、渡邊圭祐、八木勇征が集結。女優も生見愛瑠、横田真悠。イベント中に雨がやみ、虹が架かる現象も。この模様が伝えられると、ネットは騒然。「イケメンが多すぎてびびる」「ビジ