◇セ・リーグDeNA0―3中日（2026年4月28日バンテリンD）DeNAのドラフト5位・成瀬脩人（NTT西日本）がプロ初安打をマークした。「8番・遊撃」でスタメン出場し、0―3の5回2死一塁で金丸から中前打。愛知県出身のルーキーは「地元で打ててうれしい。少しでもチームに貢献できるようにやっていこうと試合に入った」と振り返った。