事実上の封鎖状態になっているホルムズ海峡を、出光興産に関係する原油タンカーが通過した可能性があることが分かりました。船舶情報サイトの「マリントラフィック」が表示する位置情報によりますと、出光興産の子会社の原油タンカー「IDEMITSUMARU（出光丸）」がホルムズ海峡を通過したとみられます。28日の夜の時点ではオマーン湾を航行中となっています。イランの革命防衛隊に近いメディアも「日本の出光興産に所属する大型原油