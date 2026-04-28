ブンデスリーガ2部も残り3試合。現在首位に立っているシャルケは昇格に王手をかけており、残り3試合で1つ勝てば昇格だ。シーズンを通してゴールを守ってきたのは、昨年加わった32歳のロリス・カリウスだ。近年のカリウスは2022年にニューカッスルと契約したが、在籍した2年間で出場した試合は2試合だけだった。その翌年シャルケに加入したわけだが、シャルケではカリウスの豊富な経験が活きることになった。今季はここまでリーグ戦