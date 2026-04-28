近年ストライカーとして存在感を示したロベルト・レヴァンドフスキとの別れが近づているバルセロナ。代役として狙っているのは同リーグのアトレティコ・マドリードに所属するフリアン・アルバレス。アルゼンチンの名門リーベル・プレート出身のFWで、ヨーロッパではマンチェスター・シティで評価を高め、2024年にアトレティコにやってきた。今季のアトレティコではここまで47試合に出場して19ゴール9アシストを記録している。『ESP