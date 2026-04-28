夏の移籍市場では最終的にアレクサンデル・イサクを放出したニューカッスル。クラブは引き留めに動いたが、スウェーデン代表FWの意思は変わらず。結果、リヴァプールがメガオファーを提示して、退団に至った。ニューカッスルはイサクの穴を埋めるべく、シュツットガルトからニック・ヴォルテマーデ、ブレントフォードからヨアネ・ウィッサと2人のFWを獲得した。しかし、イサク移籍の穴を埋めることはできず、直近の4試合では22歳と