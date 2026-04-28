マンチェスター・ユナイテッドの黄金期を支えた天才、ポール・スコールズ氏の愛娘がSNSで大きな注目を集めている。『THE Sun』が報じている。プロのネットボール選手として活躍するアリシア・スコールズさんが、自身のインスタグラムで試合前の準備風景を収めたメイク動画を投稿。下着姿で登場する大胆な演出に、フォロワーからは「圧倒的な美しさだ」「信じられない」といった称賛のコメントが殺到している。一人のアスリートとし