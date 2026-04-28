落語家の桂文枝が２８日、大阪・ミナミのイエスシアター（なんばグランド花月地下）で開催された「よしもとピン芸人倶楽部シアター」にシークレットゲストとして出演。今月１０日に「（弟子の中に）三枝という名前を是非継いでほしいなと思うのは、何人かいる」と話したが、この日はピン芸人としてサンパチマイクのもと洋服で漫談を披露した弟子の桂三実が“候補”になるのかどうかについて意見を述べた。１０日の文枝の発言を