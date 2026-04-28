◆パ・リーグソフトバンク７―１オリックス（２８日・京セラドーム）ソフトバンク・小久保裕紀監督は、オリックスの先発・ジェリーを称賛した。１９日の同カードで６回１失点に抑えられたのに続き、２度目の対戦でも６回を無失点に封じられた。「打ちにくそうですね。あんな投手いたんですね。３Ａの中継ぎでしょ」と、掘り出しモノの難敵として警戒した。身長２１３センチのジェリーは２４年にメジャーで５８試合に登板したが