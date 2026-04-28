4月28日午前、京都市山科区の市道で、自転車に乗っていた75歳の女性が車に追い抜かれる際に接触し重傷を負いました。 接触した車は現場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。 28日午前9時25分過ぎ、山科区西野山中鳥井町にある市道で、市内に住む75歳の女性が南向きに走行していたところ、後方から走行してきた車に追い抜かれる際に接触し、転倒したということです。 女性は上半身を強く打ち、病院へ搬送