◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）巨人がゴールデンウィーク９連戦初戦に完敗した。先発・則本昂大が５回１２安打６失点。打線も広島の床田の前に６回途中まで無安打に抑えられ８回１失点の好投を許した。その中で昨秋、両股関節手術を受けてリハビリを進め、２６日に１軍昇格した吉川尚輝内野手が６回の守備からプロ初の三塁で途中出場。場内は大歓声に包まれた。今季２試合目の出場は痛烈な