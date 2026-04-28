ソフトバンクは２８日のオリックス戦（京セラ）に７―１の逆転勝ちを収め、５カードぶりにカード初戦を制した。６回まで相手先発・ジェリーに３安打、無得点に封じられた打線が終盤に奮起。７回に笹川の同点打で試合を振り出しに戻すと、８回はこの日「猛打賞」の活躍を見せた周東が二塁打で好機を演出し、代打・中村晃の決勝打などで３点を奪った。９回は栗原の５号３ランでダメ押し。攻撃陣が序盤の重苦しい雰囲気を振り払う意