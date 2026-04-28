ソフトバンク・中村晃内野手（３６）が２８日のオリックス戦（京セラ）で殊勲の決勝打を放った。１―１の同点で迎えた８回一死一、三塁。代打で登場すると、中堅前にポトリと落ちる技ありの適時打。「点が入れば何でもいいと思った。ランナーが周東だったんで、なんとかバットに当てれば点が入ると思った」と集中力を研ぎ澄ませ、食らいつくように決勝点を叩き出した。今季１０度目の代打起用で初めて放った安打だった。打線