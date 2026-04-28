【モデルプレス＝2026/04/28】中島健人が主演を務めるNHK系ドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（毎週火曜よる10時〜／NHK ONE：新NHKプラスで同時・見逃し配信予定）にて、中島が一人二役を演じることが発表された。【写真】中島健人、フェロモン店長＆ワイルド野郎の一人二役◆中島健人、正反対な兄弟を一人二役で熱演4月28日に第1話が放送されスタートした今作。主人公・志波三彦の兄である志波二彦（通称：ツギ