【新華社北京4月28日】中国国務院関税税則委員会は28日、中国と国交を持つ後発開発途上国以外のアフリカ20カ国に対し、特恵税率として輸入関税をゼロにすると発表した。期間は5月1日から2028年4月30日まで。中国と国交を持つアフリカの後発開発途上国33カ国については、既に24年12月1日から100％税目の製品にゼロ関税を実施している。中国は5月1日から、アフリカの全ての国交樹立国と国交を持つ全ての後発開発途上国に対して