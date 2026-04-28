くず餅・あんみつで親しまれる船橋屋から、2026年も夏季限定「くず餅乳酸菌®入りかき氷」が登場♡各店舗で順次販売され、毎年楽しみにしているファンも多い人気商品です。1杯あたり約10億個のくず餅乳酸菌®を配合し、さっぱりと味わえるのが魅力。和菓子屋ならではの素材を生かした、夏にうれしいひんやりスイーツをご紹介します。 船橋屋ならではの乳酸菌入りかき氷 藤（ぶどう） 船橋屋のくず餅は