現在放送中の中島健人主演NHKドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』にて、中島が主人公の志波三彦と、その兄・志波二彦の一人二役を演じていることが明らかになった。 参考：中島健人「自信からフェロモンは生まれる」『コンビニ兄弟』での大ファンサービスも匂わせ 本作は、町田そのこの同名小説を原作としたハートフルでミステリアスなヒューマンコメディー。舞台は、九州に展開