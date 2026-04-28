太鼓芸能集団・鼓童が大型連休恒例の公演を前に稽古を公開しました。 迫力あるパフォーマンスを繰り広げるのは、新潟県佐渡市を拠点に活動する太鼓芸能集団・鼓童です。 佐渡市小木地区では、大型連休限定の『宿根木公演』を前に公開稽古が行われました。 今年で15回目となる公演には研修生を含めた12人のメンバーが参加する予定で、節目のステージに向け、例年以上に稽古に熱が入っていました。 【鼓童阿