4月28日午前、新潟県新発田市に所在する女性が管理する空き家に、正当な理由がないのにも関わらず侵入したとして31歳の男が現行犯逮捕されました。 邸宅侵入で現行犯逮捕されたのは、新発田市稲荷岡に住む無職の男(31)です。 男は4月28日午前8時過ぎ、女性が管理する新発田市内の空き家に正当な理由がないのにも関わらず、侵入しました。 警察によりますと、空き家を管理する被害者女性から「人がいるようだ」と警察に110番通報