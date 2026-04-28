本格的な実習を控えた看護学校の生徒が医療の道へと進む決意を新たにしました。4月28日、新潟市中央区で行われた『戴帽式』。 【国際メディカル専門学校白倉政典 学校長】 「きょうの澄んだ心を忘れず、これからもますます自分自身に磨きをかけ、良き看護師になっていくことを期待して祝辞とする」 この式典は、本格的な実習に入る生徒に対し、看護の道に進む決意を確かなものにしてほしいと、国際メディカル専門学校の看護学