新潟県柏崎市で4月27日、街なかにカモシカが出没。さらに県庁では4月、キツネがお昼寝をする姿も目撃されています。専門家はこうした野生動物には近づかないよう注意を呼びかけています。 【女性】 「カモシカが入ってきた。銀行の中に」 4月27日午後0時半前、柏崎市の第四北越・銀行柏崎支店にやってきた珍客。それは体長1mほどのニホンカモシカです。 ATMコーナーに入り込んでしまったため、職員がシャッタ}