物価高騰の影響が続く中、新潟県民に県内旅行を楽しんでもらおうと、花角知事は4月28日、新型コロナ禍にも実施した『GoToトラベル』の新潟県版を5月に開始すると発表しました。 5月に始まる『にいがたGoToトラベル』について、4月28日の会見で次のように話した花角知事。 【花角知事】 「物価高騰が続く中で生活に楽しみを求めたいという県民の気持ちを後押しし、新潟の魅力を再発見してほしい。そういうことにつなげるというこ