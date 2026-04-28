岩手県・大槌町で発生した大規模な山林火災は現在も鎮圧には至らず、消防による懸命な消火活動が続いています。このうち、緊急消防援助隊の1次隊として現地で活動にあたった新潟市消防局の隊員が4月28日帰還し、活動を報告しました。 4月22日に岩手県大槌町の2箇所で発生した山林火災。焼失面積はこれまでに1600ヘクタールを超え、去年2月に同じ岩手の大船渡市で発生した山林火災に次いで、平成以降、国内2番目の規模とな