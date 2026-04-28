ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）がYouTubeで公開中の経済エンターテインメント番組「REALVALUE」で涙をみせる一幕があった。28日までに「あのホリエモンと溝口がすすり泣き…慶応卒社長を罵倒した鬼が号泣するラスト3分間、その結末」と題した最新回が更新され、同回では慶大から資生堂へ就職するも、一念発起してピアノ学習サービスなどを扱う会社を企業した若手社長、高田大輝氏（34）が登場。「ピアノ経験者の約7割が