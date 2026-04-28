HYDEさんが、アルコール飲料の新CMに出演。活動を続ける中で感じたファンへの愛を語りました。インタビューで新CMの内容にちなみ、自身の中にある“悪魔的な一面”はどこかを聞かれたHYDEさんは「コンサート中にファンの子が感動のあまり泣いてたり、歌詞に没頭して泣いてたりする涙が好物です」と回答。続けて、「なんかかわいくてね。泣いてるからちょっとかわいそうにも思うんだけど、それが好物ですね。かわいいなって思っちゃ