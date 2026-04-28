落語家桂文枝（82）が28日、大阪市のYES THEATERでアンバサダーを務める「よしもとピン芸人倶楽部シアター」に登場した。同公演は、新たなピン芸人のスター発掘を願う文枝の熱い思いで立ち上がった。2回目となるこの日は、島田珠代、真輝志ら9人がネタを披露。散々ネタを繰り広げるも、アンバサダーの文枝が東京からとんぼ返りだったため、劇場入りしたのはエンディング直前で、ほぼネタを見ることができず、ゴリラの写真を見て「