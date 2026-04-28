◆パ・リーグオリックス１―７ソフトバンク（２８日・京セラドーム大阪）オリックス・椋木蓮投手も気持ちを切り替えた。１―１の８回にリリーフ登板し、開幕１１試合目で初失点。３失点でイニング途中での降板となり、今季初黒星を喫した。先頭の周東に許した二塁打を除けば、ポテン安打など不運な当たり。「もう、仕方ないと思うしかない」と強調した。右肘のトミー・ジョン手術を経て、プロ５年目の今季はリリーフで開花。