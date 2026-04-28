タレントの武井壮（５２）が公開した最新姿に衝撃の声が上がった。２８日にインスタグラムで「またしても髭最近髭仕事多いぜ髭のほうが白髪率高いのよねアゴ老化してんのか！？まあそんな髭も愛そう」とつづり、ヒゲが生えている姿をアップした。この投稿には「ちょっとだけ堤真一さんに似てます」「渋くて素敵」「わお！クール！」「百獣の王の貫禄」「めちゃカッコいい」「髭似合ってます！」などの声が寄せられてい