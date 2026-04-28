◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）巨人・則本昂大投手が５回をともに移籍後ワーストの１２安打６失点で２敗目を喫した。移籍後初の本拠地での登板。初回を３者凡退でスタートし、２回も無失点だったが、３回は２死三塁から菊池に先制の左前適時打を許すなど２点を失った。０―２の５回は１死一、二塁から坂倉に右翼席へ３ランを被弾。その後２死二塁では平川に中前適時打を浴びた。杉内投手チー