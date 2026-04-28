◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―０ＤｅＮＡ（２８日・バンテリンドーム）中日・金丸夢斗投手が７回３安打無失点で２勝目を挙げた。初回先頭の三森、ヒュンメルから連続三振を奪って立ち上がると、５回１死まで無安打。無四球で９８球を投げきった。ＤｅＮＡ戦は今季初対戦の７日に５回４失点で黒星。昨季も５度の対戦で０勝４敗だった。うち３度がエースの東克樹投手との投げ合い。「表には出さず、心の中では絶対に投げ勝って