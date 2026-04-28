◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―０ＤｅＮＡ（２８日・バンテリンドーム）中日は２試合連続の完封勝利で、今季最長の連勝を４に伸ばした。井上一樹監督は「まず、金丸夢斗がしっかり試合をつくってくれたことに尽きる」と、７回３安打無失点で２勝目を挙げた左腕に拍手。「ルーキーだった昨年とはひと味違った金丸夢斗を見せるんだということを、本人も言っています。自覚が芽生えたところもすごく見える。今年は、昨年より大人に