２８日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来・木原龍一（木下グループ）組がこの日、都内で引退会見を開いたことを報じた。木原が冒頭から号泣した会見の映像を見届けたキャスターの大越健介氏は「カナダを拠点に世界各地を転戦してきたお二人がようやく日本に腰を落ち着け