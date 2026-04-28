◆パ・リーグソフトバンク７―１オリックス（２８日・京セラドーム）ソフトバンクは今季初昇格の笹川吉康が「８番・右翼」のスタメン起用に応え、７回の同点適時打を含むマルチ安打を放った。「ギータ２世」と呼ばれる２３歳の大型外野手は、３月２２日のオープン戦最終戦の広島戦（マツダ）で、雨が降る９回２死一塁から後逸。試合前の時点で決まっていた開幕１軍が取り消しになっていた。２軍で３本塁打と結果を残しての