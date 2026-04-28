ドル円のピボットは１５９．４５円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:41現在） ドル円 現値159.61高値159.79安値158.96 160.78ハイブレイク 160.28抵抗2 159.95抵抗1 159.45ピボット 159.12支持1 158.62支持2 158.29ローブレイク ユーロ円 現値186.64高値186.94安値186.07 187.90ハイブレイク 187.42抵抗2 187.03抵抗1 186.55ピボット 186.16支持1