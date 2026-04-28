きょうの為替市場、海外時間にかけてドル高が優勢となり、ドル円は一時１５９円台後半まで買い戻された。東京時間には日銀決定会合を受けて１５８円台に下落する場面も見られていた。 イラン情勢に和らぐ気配が一向に見られず、原油高が続いていることがドル高を誘発。ＵＡＥが５月１日付でＯＰＥＣおよびＯＰＥＣプラスから離脱することを決定したと伝わったことも材料視された。 トランプ大統領がイランからの最新提