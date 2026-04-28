日本ハム２―１西武（パ・リーグ＝２８日）――日本ハムが連敗を４で止めた。カストロが五回に同点打を放ち、九回に勝ち越しのソロ。細野が八回途中１失点と試合をつくった。西武は安打が長谷川のソロのみ。◇ソフトバンク７―１オリックス（パ・リーグ＝２８日）――ソフトバンクが逆転勝ち。七回に笹川の適時打で追いつき、八回に代打・中村晃の適時打などで３点を勝ち越した。オリックスの本拠地での連勝は１１で止まった。