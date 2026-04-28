◇セ・リーグ広島11―1巨人（2026年4月28日東京D）広島先発・床田が今季5度目の先発で待望の初白星。12球団の開幕投手の中では「大トリ」で勝利を手にした。5回2死までパーフェクト投球を続け、8回3安打1失点の好投。「気持ち的にちょっと楽になった。まず、一つ勝てて良かった」と喜びをかみしめた。伸びのある直球に打者の手元で微妙に動く変化球を織り交ぜ、118球の力投。イニングの先頭打者は一度も出塁させず、テ