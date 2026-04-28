「巨人１−１１広島」（２８日、東京ドーム）広島が今季最多１８安打＆最多の１１得点で連敗を３で止めた。９戦ぶりに３得点以上を記録。坂倉が４打点の大暴れで先発・床田が今季初勝利をあげた。▽新井監督の一問一答は以下。−打線がつながった「今日はみんないいバッティングだった。中でもキクの先制タイムリーが大きかった。なかなか点を取れていない状態で、最初に回ってきたチャンスで、キクが先制タイムリーを打って