日本サッカー協会(JFA)公式YouTubeチャンネルで28日、アディダス社が手がけた日本代表公式ユニフォームソング『綺羅』のミュージックビデオのリアクション動画が公開された。第1回ではMF伊東純也、MF三笘薫、MF堂安律、DF伊藤洋輝、DF菅原由勢、MF中村敬斗の6選手が実際のMVを見ながら和気藹々と感想を口にしている。『綺羅』は人気女性シンガーAdoによる楽曲。22日に配信リリースされ、27日にMVが公開された。MVは架空のワー