元NMB48でタレントの渋谷凪咲（29）が28日、自身のインスタグラムを更新。昨年11月にNMB48を卒業した小嶋花梨（26）と台湾旅行の写真を公開した。「台湾」と書き出した渋谷。「思いつきでぽんっと行きましたが、行きたい所全部行けました！食と自然と文化と街を楽しめた、最高の2人旅でした」と小嶋と台湾を満喫するショットを公開した。「人生には“一口目がいっぱいある”って教えてもらって、今大好きなカレーも、一口目