ストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）を率いる初代タイガーマスク（６８＝佐山サトル）の「デビュー４５周年記念特別イベント」（２８日、東京・後楽園ホール）で、４大レジェンドそろい踏みの「史上初最強トークショー」が開催された。１９８０年代の新日本プロレス黄金時代をけん引した初代虎、藤波辰爾（７２）、藤原喜明（７７）、前田日明氏（６８）がリング上で豪華な座談会。４人は故アントニオ猪木さんの弟子で、一