ようやくお目覚めか！？広島は２８日の巨人戦（東京ドーム）で１１―１と圧勝した。試合前まで８試合連続で２得点以下、深刻な得点力不足に陥っていた打線がついに底を抜けた。３回に二死から菊池の適時打などで２点を先制すると、５回には束になって巨人先発・則本を攻略。４番・坂倉将吾（２７）の２号３ランなど６本の長短打を絡め４点を奪い早々に試合を決めた。勢いづいた打線は終盤も攻勢を緩めることなく、Ｇ投手陣に