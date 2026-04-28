初代タイガーマスク（６８＝佐山サトル）率いるストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）２８日の後楽園大会で、ＳＳＰＷ認定タッグ王者のスーパー・タイガー、竹田誠志（４０）組が間下隼人（３９）、阿部史典（３１）組を下し、初防衛に成功した。試合は両者譲らぬ一進一退の攻防に。間下からフロントハイキック、ジャーマンスープレックスで迫られたＳタイガーは、なんとタイガースープレックスまで決められる窮地に。これは