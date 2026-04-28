◆パ・リーグオリックス１―７ソフトバンク（２８日・京セラドーム大阪）オリックスのショーン・ジェリー投手は、けなげに前を向いた。来日初勝利の権利を持ったまま６回を無失点。８５球で先発の役目を果たしながら、山崎、椋木と勝ちパターンのリリーフ陣が崩れた。開幕から４試合で援護点はわずか３だが、全試合で６回以上を自責３以内のクオリティースタート（ＱＳ）を記録。「シーズンは長いですし、それ（援護が少ない