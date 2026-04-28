◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）広島は、今季の鬱憤（うっぷん）を晴らすような乱れ打ちで３連敗を止めた。リーグ３連覇した１８年８月２８日（東京Ｄ）の１９安打以来、８年ぶりの巨人戦１８安打で１１得点。２回２死三塁から菊池が先制打。適時二塁打で続いた４番・坂倉は、５回に痛烈２号３ランでたたみ掛けた。連続２得点以下は８試合でストップ。今季は３点差勝利が２試合、１点差勝利が５試