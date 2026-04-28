◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１０―５阪神（２８日・神宮）阪神・藤川球児監督が珍しく語気を強めた。序盤に守備の乱れから、リズムがつくれなかったことを問われたが、「でも、才木がね、ビシッと行かなきゃいけないね」と厳しく指摘した。主力の右腕は６安打６失点で自己ワーストの２回で降板。２試合連続の６失点と精彩を欠いた。指揮官が指摘したのはゲームに臨む姿勢だった。「ゲームの中で試してるようなようなとこ